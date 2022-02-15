Польская армия проиграла в войне с Россией на собственных учениях

Смоделированное в рамках учений противостояние Вооруженных сил Польши против российской армии закончилось полным разочарованием для Варшавы. Об этом сообщили аналитики из Китая.

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Обозреватели китайского издания Sohu в своем материале пишут, что в последнее время и без того непростые отношения Польши и России серьезно обострились. На этом фоне польская армия решила провести маневры, в рамках которых был смоделирован конфликт с Москвой, передает «ПолитРоссия».

«Варшава рассчитывала с помощью этих учений опозорить армию России и повысить уверенность в своих вооруженных силах внутри страны. В итоге никто не ожидал, что из-за этого мероприятия поляки окажутся в довольно неловком положении на фоне конкурентов», — отметили эксперты.

Согласно первоначальным расчетам польского командирования, армия республики сможет выдержать двадцатидневное противостояние с ВС РФ. Однако в итоге оказалось, что Польша будет разгромлена всего за пять дней, а столица страны будет окружена и довольно быстро падет.

Итог противостояния оказался неприятным сюрпризом для польских военных, указывают аналитики. Варшава рассчитывала опозорить российскую армию, но в реальности ее вооруженные силы умудрились проиграть РФ даже в рамках собственных учений.