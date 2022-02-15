В Минобороны сообщили о возвращении военных с учений

Вооруженные силы (ВС) России завершили часть военных учений. Подразделения Южного и Западного военного округов начали возвращаться в места дислокации. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков, пишет РИА Новости.
По его словам, по окончании учений войска, как и обычно, совершат марши комбинированным способом в пункты дислокации.
В феврале в Белоруссии проходят совместные с Россией военные учения «Союзная решимость-2022». Как отметил президент республики Александр Лукашенко, военные отрабатывают противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины.