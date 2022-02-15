В Минобороны сообщили о возвращении военных с учений

Вооруженные силы (ВС) России завершили часть военных учений. Подразделения Южного и Западного военного округов начали возвращаться в места дислокации. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков, пишет РИА Новости.

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По его словам, по окончании учений войска, как и обычно, совершат марши комбинированным способом в пункты дислокации.