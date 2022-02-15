Стремительное бегство американской подводной лодки от Тихоокеанского флота ВМФ РФ из российских вод могло обернуться потерей ценного оборудования, которое может достаться Москве, сообщили аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания Sohu в своем материале пишут, что 12 февраля российские военные обнаружили вблизи острова Уруп подлодку ВМС США типа Virginia, которая действовала в районе учений ТОФ. Как передает «ПолитРоссия», российский флот предпринял все необходимые меры, в результате чего обратил американцев в бегство.

Эксперты предположили, что Вашингтон направил свою субмарину в тот район для проведения секретной разведывательной миссии, поэтому обнаружение подлодки стало для Пентагона шоком. При этом экипаж подводного корабля, скорее всего, использовал новейшее гидроакустическое оборудование, которое он мог потерять в результате побега от российского флота. Аналитики считают, что эта неожиданная потеря может оказаться ценным подарком для России.

«У американцев отличная боевая техника, но в этот раз она сыграла с ними злую шутку», — констатировали журналисты.