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14 минут назад

Sohu: американская подлодка Virginia могла потерять ценное оборудование после бегства от ВМФ РФ

Слово и Дело

Стремительное бегство американской подводной лодки от Тихоокеанского флота ВМФ РФ из российских вод могло обернуться потерей ценного оборудования, которое может достаться Москве, сообщили аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания Sohu в своем материале пишут, что 12 февраля российские военные обнаружили вблизи острова Уруп подлодку ВМС США типа Virginia, которая действовала в районе учений ТОФ. Как передает «ПолитРоссия», российский флот предпринял все необходимые меры, в результате чего обратил американцев в бегство.

Эксперты предположили, что Вашингтон направил свою субмарину в тот район для проведения секретной разведывательной миссии, поэтому обнаружение подлодки стало для Пентагона шоком. При этом экипаж подводного корабля, скорее всего, использовал новейшее гидроакустическое оборудование, которое он мог потерять в результате побега от российского флота. Аналитики считают, что эта неожиданная потеря может оказаться ценным подарком для России.

«У американцев отличная боевая техника, но в этот раз она сыграла с ними злую шутку», — констатировали журналисты.

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Ранее эксперты китайского журнала Baijiahao сообщили, что Россия подготовила ловушку кораблям ВМС США в акватории Черного моря для недопущения повторных провокаций со стороны НАТО, передает Kadara.ru.

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