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2 часа назад

Армения опровергла сообщения об обстреле азербайджанских позиций

News.ruиещё 1

Минобороны Армении опровергло сообщения об обстреле азербайджанских позиций, говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под контролем ВС Армении.

Армения опровергла обстрел азербайджанских позиций
Фото: ArmeniaMOD/facebook.comArmeniaMOD/facebook.com

Министерство обороны Азербайджана 15 февраля вновь распространило дезинформацию, утверждая, что 14 и 15 февраля подразделения ВС Армении открыли огонь по боевым позициям Азербайджана, расположенным на северо-восточном и восточном участках армяно-азербайджанской границы, — говорится в сообщении.

Азербайджанское оборонное ведомство ранее также сообщало об обстрелах на границе. Отмечалось, что потерь среди азербайджанских военнослужащих и техники нет. Позже Минобороны Армении опровергло эти сообщения и назвало распространённые Баку данные «очередной дезинформацией».

Секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что Армения предложила Азербайджану зеркальный отвод войск от границы для создания возможности запуска процесса делимитации и демаркации границы. По его словам, нахождение вооружённых сил в близости друг к другу может способствовать возникновению новой эскалации напряжённости.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.

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