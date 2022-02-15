Армения опровергла обстрел азербайджанских позиций

Минобороны Армении опровергло сообщения об обстреле азербайджанских позиций, говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под контролем ВС Армении.

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Министерство обороны Азербайджана 15 февраля вновь распространило дезинформацию, утверждая, что 14 и 15 февраля подразделения ВС Армении открыли огонь по боевым позициям Азербайджана, расположенным на северо-восточном и восточном участках армяно-азербайджанской границы, — говорится в сообщении.

Азербайджанское оборонное ведомство ранее также сообщало об обстрелах на границе. Отмечалось, что потерь среди азербайджанских военнослужащих и техники нет. Позже Минобороны Армении опровергло эти сообщения и назвало распространённые Баку данные «очередной дезинформацией».

Секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что Армения предложила Азербайджану зеркальный отвод войск от границы для создания возможности запуска процесса делимитации и демаркации границы. По его словам, нахождение вооружённых сил в близости друг к другу может способствовать возникновению новой эскалации напряжённости.