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44 минуты назад

Минобороны Канады уточнило состав военной помощи Украине

Российская Газета

Министерство обороны Канады рассказало, что из себя представляет военная помощь Киеву на шесть миллионов долларов. В списке: пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки, карабины, полтора миллиона патронов, а также различное сопутствующее оборудование. Военное ведомство не стало уточнять, когда это оружие прибудет на Украину.

Минобороны Канады уточнило состав военной помощи Украине
Фото: ReutersReuters

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что после консультаций с Киевом принято решение оказать Украине помощь. Это не только летальное оружие, но и кредит - 500 миллионов канадских долларов, пишет ТАСС.

Стоит напомнить, что в прошлом месяце Оттава предоставила Киеву кредит в размере 120 миллионов канадских долларов ( 96 миллионов долларов США). Деньги должны быть направлены на экономические реформы.

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