Названы преимущества беспилотника вертолетного типа БАС-200

«Наше главное преимущество над мультикоптерами — энерговооруженность. У электрических двигателей время полета чуть больше 30 минут, иногда до часа, а у БАС-200 — четыре часа. Мультикоптер поднимает до 10 килограммов, мы поднимаем 50 килограммов и тем самым можем выполнять функции носителя для более производительных навесных систем», — сказал он.