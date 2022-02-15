Как совершенствуется тактика «вертикального охвата» в армии РФ

Военнослужащие юга России и Каспийской флотилии отрабатывают тактику «вертикального охвата» на проходящих сейчас учениях. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. В манёврах задействовано более 30 транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ, которые прикрывают ударные винтокрылые машины. Тактика «вертикального охвата» подразумевает заброс десанта в тыл противника с целью подрыва его военного потенциала. Считается, что этот манёвр зародился в годы Великой Отечественной войны. Последнее время он совершенствуется за счёт оснащения войск страны новыми вертолётами и современным вооружением. Сегодня «вертикальный охват» способны выполнять не только десантники, но и мотострелки. По мнению экспертов, развитие этой тактики в российской армии продиктовано характером текущих угроз и вызовов безопасности РФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Российские войска отрабатывают тактику «вертикального охвата» на проходящих сейчас ротных тактических учениях, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). Регион её применения не уточняется, однако известно, что в условный театр военных действий (ТВД) превратились общевойсковые полигоны в Волгоградской области, на Ставрополье, в Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Южной Осетии и Абхазии.

Видео дня

Тактику «вертикального охвата» оттачивают роты из состава батальонных тактических групп общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейского корпуса ЮВО. В учениях задействовано более 30 транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ.

«В ходе учений применяется тактика «вертикального охвата», предполагающая переброску на вертолётах мотострелковых подразделений, чтобы сковать и лишить условного противника манёвра для обеспечения последующих действий главной ударной группировки войск. Боевое сопровождение при этом обеспечивают ударные вертолёты Ми-35, Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, в ходе учений повышенное внимание уделяется перемещению военнослужащих на поле боя, маскировке, инженерному оборудованию позиций, преодолению минно-взрывных заграждений.

Отработка тактики «вертикального охвата» носит плановый характер. О важности её применения в зимний период обучения в начале 2022 года заявил журналистам командующий войсками ЮВО генерал Александр Дворников.

«Командирам подразделений надлежит оттачивать на практике учений эффективные приёмы и способы ведения боевых действий, в том числе «вертикальные охваты», когда с целью захвата и удержания выгодных рубежей и районов применяются группы тактического воздушного десанта», — сказал Дворников.

«Поддержать огнём»

В электронной энциклопедии Минобороны РФ сообщается, что «вертикальный охват» — одна из форм «применения сил и средств в целях занятия выгодного по отношению к противнику положения».

Как пояснили опрошенные RT эксперты, тактика «вертикального охвата» возникла как метод применения воздушно-десантных (аэромобильных) сил. Последнее время этот манёвр осваивается другими войсками ВС РФ и совершенствуется благодаря поставкам модернизированных вертолётов и современных вооружений.

«Всё новое — это всегда хорошо забытое старое. «Вертикальный охват» — это, по сути, не что иное, как тактический воздушный десант, успешное использование которого позволяет сковать силы противника и обеспечить последующие действия главной ударной группировки войск. При должной подготовке и техническом обеспечении это может стать прерогативой не только ВДВ, но и, например, морских пехотинцев и мотострелков», — пояснил в комментарии RT военный эксперт Александр Хроленко.

Такой же точки зрения придерживается и редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин. В разговоре с RT эксперт отметил, что тактика «вертикального охвата» позволяет оперативно создавать в тылу врага ударные мобильные группировки, которые способствуют продвижению основных союзных сил.

«Вертикальный охват», как и другие типы десантных операций, предусматривает заброс подразделений в тыл противника. В зависимости от обстановки и специфики задачи десанта перед этим проводится массированная огневая подготовка. Переброска подразделений в тыл помогает ускорить разгром неприятеля и при необходимости взять его в кольцо во взаимодействии с основными силами», — подчеркнул Литовкин.

Эксперты напомнили, что пионером в разработке концепции «вертикального охвата» считается Советский Союз, уделявший большое значение повышению боеспособности ВДВ. Элементы этой тактики были применены зимой 1942 года в Вяземской воздушно-десантной операции.

Напомним, в ходе этого сражения на оккупированную вермахтом территорию было заброшено несколько формирований Красной армии с целью содействия продвижению основных сил советских войск в направлении Вязьмы. Несмотря на то что десантникам не удалось выполнить поставленную задачу, они смогли оттянуть на себя крупные силы противника и нанесли ему существенный урон, прорвавшись после этого к своим.

Во время Второй мировой войны тактика «вертикального охвата» была взята на вооружение разными странами, в том числе западными государствами, где она по-прежнему обозначается термином Vertical Envelopment.

В годы холодной войны для переброски войск с целью «вертикального охвата» применялись как транспортные самолёты, так и вертолёты. Для более эффективного применения этой тактики военное руководство СССР стремилось обеспечить «голубые береты» штатной техникой ВДВ. Так, для самолётного десантирования автотранспорта, бронетехники и реактивных систем залпового огня были созданы многокупольные парашютные системы МКС-5-128 и ПРСМ-915.

Как отметил Хроленко, сегодня тактика «вертикального охвата» совершенствуется по всему миру. В частности, судя по материалам американской исследовательской корпорации RAND, в Соединённых Штатах осуществляются проекты для повышения транспортных возможностей десанта в подобных операциях.

«Тактика «вертикального охвата» вполне эффективная, проверена временем, а учитывая уровень современной техники и аппаратуры, боевой потенциал тактического десанта объективно возрастает», — рассуждает Хроленко.

По мнению эксперта, на современном ТВД не всегда существует необходимость применения тяжёлого вооружения. С его точки зрения, при высадке с вертолётов участники «вертикального охвата» могут применять всю номенклатуру носимого вооружения: переносные ракетные комплексы, гранатомёты, беспилотники, миномёты, пулемёты, компактные станции разведки и малогабаритные средства радиоэлектронной борьбы.

Дмитрий Литовкин обратил внимание на то, что на сегодняшний день мотострелки и десантники РФ, особенно на учениях в ЮВО, достаточно широко применяют лёгкие транспортные средства — багги и квадроциклы. Эксперт полагает, что такая техника используется для перевозки личного состава, вооружения и боеприпасов подразделений, задействованных в «вертикальном охвате».

«Десанту почти всегда приходится совершать марш до позиций противника. Поэтому без транспорта вряд ли удастся обойтись. В любом случае сейчас весьма компактное вооружение обладает сокрушительной огневой мощью. Главным образом я имею в виду переносные противотанковые комплексы. Лучшим в нашей армии заслуженно считается «Корнет», способный эффективно поддержать огнём действия пехоты», — говорит Литовкин.

«Для самых разных задач»

По информации Минобороны РФ, за последние годы тактика «вертикального охвата» применялась в целом ряде учений, в том числе с армиями стран — участниц ОДКБ.

Речь идёт о совместном стратегическом учении «Запад-2021», манёврах «Взаимодействие-2019», «Щит Союза — 2019», «Иссык-Куль — Антитеррор — 2018», «Взаимодействие-2018». В 2020 году эта тактика применялась на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ» и «Океанский щит».

По словам Дмитрия Литовкина, на учениях российская армия чаще отрабатывает тактику «вертикального охвата» с применением достаточно крупной группировки вертолётов. Согласно наиболее распространённому сценарию таких манёвров, ударные винтокрылые машины сопровождают и при необходимости оказывают огневую поддержку более чем 30 транспортно-боевым вертолётам Ми-8АМТШ с десантниками на борту.

«Очевидно, что с появлением новой вертолётной техники и других современных вооружений участники «вертикального охвата» стали действовать более эффективно», — пояснил Литовкин.

Из материалов военного ведомства следует, что тактика «вертикального охвата» на практике может применяться для освобождения населённых пунктов, контрударов по морскому десанту противника и в антитеррористических целях.

«Вертикальный охват» может применяться для самых разных задач и на любых типах местности. Пожалуй, единственным исключением может быть горная местность, где использование вертолётов часто ограничено», — говорит Литовкин.

Александр Хроленко объясняет популярность тактики «вертикального охвата» в российской армии характером актуальных вызовов и угроз для национальной безопасности РФ. По мнению эксперта, такой манёвр имеет смысл применять при осуществлении миротворческих миссий, проведении операции по принуждению к миру и взлому эшелонированной обороны противника.