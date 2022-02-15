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1 час назад

Трюдо: Канада предоставит Украине летальное оружие

RT на русскомиещё 9

Власти Канады приняли решение предоставить Украине летальное вооружение на сумму около $6,1 млн. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Трюдо: Канада предоставит Украине летальное оружие
Фото: AP © Susan WalshAP © Susan Walsh

«Я одобрил выделение (Украине. — RT) летального вооружения и боеприпасов на сумму 7,8 млн (канадских. — RT) долларов», — цитирует ТАСС Трюдо.

Он добавил, что правительство Канады выделит Украине заём в размере $392,5 млн.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что нагнетание ситуации Западом в какой-то момент должно сдуться, но накачка Украины оружием продолжится.

Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее уточнил, что к настоящему моменту государства-партнёры предоставили Киеву военную помощь на сумму около $1,5 млрд.

Посольство США на Украине заявило, что Соединённые Штаты намерены поставить Киеву ещё около 90 тонн боеприпасов и противотанковые комплексы Javelin.

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