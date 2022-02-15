Трюдо: Канада предоставит Украине летальное оружие

Власти Канады приняли решение предоставить Украине летальное вооружение на сумму около $6,1 млн. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Фото: AP © Susan Walsh AP © Susan Walsh

«Я одобрил выделение (Украине. — RT) летального вооружения и боеприпасов на сумму 7,8 млн (канадских. — RT) долларов», — цитирует ТАСС Трюдо.

Он добавил, что правительство Канады выделит Украине заём в размере $392,5 млн.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что нагнетание ситуации Западом в какой-то момент должно сдуться, но накачка Украины оружием продолжится.

Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее уточнил, что к настоящему моменту государства-партнёры предоставили Киеву военную помощь на сумму около $1,5 млрд.