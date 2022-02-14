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33 минуты назад

Американские истребители F15 прибыли в Польшу

Елена Прошина

Восемь дополнительных американских истребителей F15 прибыли в Польшу в рамках миссии в рамках миссии NATOAirPolicing, сообщил обороны республики Мариуш Блащак в Twitter.

Американские истребители F15 прибыли в Польшу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня на базе в Ласке приземлились новые американские истребители F15. Восемь машин присоединятся к тем, что прибыли в Польшу на прошлой неделе», - написал Блащак.

Он добавил, что это была сделано в рамках миссии НАТО NATOAirPolicing в целях заботы о безопасности в регионе.

NATOAirPolicing – миссия НАТО. Целью которой является обеспечение безопасности и территориальной целостности стран-членов альянса.

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