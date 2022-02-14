Американские истребители F15 прибыли в Польшу

Восемь дополнительных американских истребителей F15 прибыли в Польшу в рамках миссии в рамках миссии NATOAirPolicing, сообщил обороны республики Мариуш Блащак в Twitter.
«Сегодня на базе в Ласке приземлились новые американские истребители F15. Восемь машин присоединятся к тем, что прибыли в Польшу на прошлой неделе», - написал Блащак.
Он добавил, что это была сделано в рамках миссии НАТО NATOAirPolicing в целях заботы о безопасности в регионе.
NATOAirPolicing – миссия НАТО. Целью которой является обеспечение безопасности и территориальной целостности стран-членов альянса.