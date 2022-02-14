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15 минут назад

Шойгу доложил Путину об инциденте с подлодкой США на Дальнем Востоке

Газета.Ru

Обнаружение подводной лодки США в районе Курильского острова Уруп в территориальных водах России было необоснованной и непонятной активностью. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».

Он рассказал, что судно проникло в территориальные воды России на четыре километра. По его словам, на выдворение подлодки ушло порядка трех часов. Для этого потребовалось применить «специальные действия», отметил министр.

"Не надо дразнить русского медведя"

Инцидент произошел 12 февраля в районе Курильского острова Уруп в 10.40 (мск). Подводная лодка ВМС США «Вирджиния» (USS Virginia) сначала проигнорировало предупреждения российских военных на русском и английском языках. После применения «соответствующих средств» она использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и максимально быстро покинула российские территориальные воды.

В районе, где зафиксировали подлодку, проходили учения сил Тихоокеанского флота. После инцидента они продолжились.

Впоследствии военного атташе США вызвали в Минобороны РФ, где ему вручили ноту. В российском министерстве отметили, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права, а провокационные действия американского корабля создали угрозу национальной безопасности России.

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