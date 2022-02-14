Обнаружение подводной лодки США в районе Курильского острова Уруп в территориальных водах России было необоснованной и непонятной активностью. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».

Он рассказал, что судно проникло в территориальные воды России на четыре километра. По его словам, на выдворение подлодки ушло порядка трех часов. Для этого потребовалось применить «специальные действия», отметил министр.

Инцидент произошел 12 февраля в районе Курильского острова Уруп в 10.40 (мск). Подводная лодка ВМС США «Вирджиния» (USS Virginia) сначала проигнорировало предупреждения российских военных на русском и английском языках. После применения «соответствующих средств» она использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и максимально быстро покинула российские территориальные воды.

В районе, где зафиксировали подлодку, проходили учения сил Тихоокеанского флота. После инцидента они продолжились.

Впоследствии военного атташе США вызвали в Минобороны РФ, где ему вручили ноту. В российском министерстве отметили, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права, а провокационные действия американского корабля создали угрозу национальной безопасности России.