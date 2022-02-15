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40 минут назад

Пентагон оценил заявления России о скором завершении части учений

Lenta.ruиещё 4

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты положительно оценивают заявления России о скором завершении части учений. Его слова приводит ТАСС.

Пентагон оценил заявления России о скором завершении части учений
Фото: ReutersReuters

В то же в Вашингтоне по-прежнему считают, что Россия недостаточно прозрачно проинформировала их о том, для чего происходит сосредоточение российских войск вдоль украинской границы, добавил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

В феврале в Белоруссии проходят совместные с Россией военные учения «Союзная решимость-2022». По словам президента республики Александра Лукашенко, военнослужащие отработают противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины.

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