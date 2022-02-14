Почему Запад не помогает Киеву с системами ПВО

Противовоздушная оборона Украины нуждается в совершенствовании, заявил министр обороны страны Алексей Резников. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил примерные потребности республики в зенитном ракетном и радиолокационном вооружении.

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«Одним из сравнительно слабых мест украинской обороны в случае вторжения противника является противовоздушная оборона», – сказал глава военного ведомства Украины в эфире телеканала ICTV. Ранее генерал-майор украинских ВВС в отставке Валентин Демченко и вовсе заявил, что «ПВО – это самое слабое место в системе обороны современной Украины».

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На оснащении частей и соединений противовоздушной обороны республики сегодня в основном состоят системы и комплексы, поступившие на вооружении войск еще до распада СССР. Украинская сторона все эти годы занималась ремонтом и продлением ресурса этих образцов вооружения, но какого-либо радикального повышения боевых возможностей советских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и радиолокационных станций (РЛС) подобными мерами добиться нельзя. К тому же на Украине нет компетенций по разработке перспективных ЗРС.

Какое-либо военно-техническое сотрудничество в этом плане с Россией сегодня невозможно по определению. Выход для Киева один – закупать подобное оружие на Западе. Возникает вопрос: сколько его требуется и в какие сроки оно может быть поставлено и развернуто.

Для того, чтобы оценить масштабы проблемы и в самом первом приближении рассчитать, сколько и каких современных средств противовоздушной обороны требуется в настоящее время вооруженным силам Украины, целесообразно для начала вернуться в 1991 год и напомнить боевой и численный состав 8-й отдельной армии противовоздушной обороны, дислоцированной в тот период на территории Украинской республики.

Тогда боевые задачи по прикрытию от ударов средств воздушного нападения противника важнейших административно-политических и промышленных центров Украины и объектов Вооруженных сил СССР в составе 8-й ОА ПВО выполняли десять истребительных авиационных полков, девять зенитных ракетных бригад, девять полков и пять радиотехнических бригад. Всего в тот момент времени на территории республики дислоцировались: зенитных ракетных дивизионов – более 130, радиотехнических батальонов – около 30, отдельных радиолокационных рот – более 50.

Безусловно, современные образцы зенитного ракетного и радиолокационного вооружения имеют неизмеримо более высокие тактико-технические характеристики по сравнению с 1991 годом, но тем не менее потребности страны в перспективных зенитных ракетных системах и радиолокационных комплексах оценить примерно можно. Это многие десятки ЗРС и сотни РЛС.

Что касается зенитных ракетных систем средней и большой дальности, то в первую очередь надо вести речь о ЗРС Patriot PAC-3 разработки компании Raytheon. Гипотетически Украине может быть предложена ЗРС MEADS (Medium Extended Air Defence System). В разработке этой системы принимали участие предприятия ФРГ, Италии и США. Максимальная дальность стрельбы MEADS составляет 100 км.

Что касается систем малой дальности и ближнего действия, то, к примеру, Украине могут быть поставлены ЗРК VL MICA (Vertical Launch MICA). ЗРК VL MICA также разработан фирмой MBDA на базе управляемой ракеты MICA класса «воздух-воздух». Комплекс отличается компактностью, высокой эффективностью и по своим боевым возможностям занимает промежуточное положение между ЗРК малой дальности Mistral и большой дальности PAAMS.

Париж может продать Киеву ЗРК малой дальности Crotale-NG. Дальность поражения Crotale-NG составляет от 500 до 10000 метров, высота – 6000 метров. Помимо вооруженных сил Франции, Crotale-NG в НАТО имеется еще в Греции.

Есть вероятность поставок американо-норвежского ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System). Наклонная дальность поражения этого ЗРК составляет около 25 км, высота – около 10 км. В ЗРК NASAMS, разработанном норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon, используется адаптированная для наземного использования ракета «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM с активной радиолокационной ГСН.

Великобритания может продать Киеву самоходные зенитные ракетные комплексы малой дальности Starstreak SP с лазерным наведением. Поиск и сопровождение воздушных целей осуществляется пассивной инфракрасной системой ADAD. Оптоэлектронная система ADAD обнаруживает вертолет на дальности 8 км, а истребитель – 15 км. Дальность поражения воздушных целей Starstreak SP составляет 7000 метров.

Словом, теоретически выбор для Киева достаточно широк. Однако и вопросов при этом возникает не меньше. Самый главный из них – кто будет платить за все это зенитное ракетное великолепие. Ведь эта техника стоит сотни и сотни миллиардов долларов. Помимо всего прочего, все это вооружение надо увязать в единую систему управления и автоматизации. А это новые и опять-таки весьма существенные расходы.

Но самое главное препятствие на пути масштабных продаж вооружения и военной техники ПВО Киеву на данном этапе – возможность «утечек» новейших технологий коллективного Запада в условиях высокой степени коррумпированности государственной системы Украины.

Предположим, поставки зенитного ракетного и радиолокационного вооружения со стран Североатлантического альянса на Украину начались. А это масштабное переучивание украинских военных на новую технику и проведение начальных стрельб.

Иными словами, приведение системы противовоздушной обороны Украины к современному виду и стандартам НАТО займет (и это при самой благоприятной обстановке, напряженной работе и бесперебойном финансировании) как минимум десятилетие.

Этого времени хватит, чтобы особенности работы новейших западных ЗРК и РЛС «утекли», например, в Россию.