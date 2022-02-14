Учения с участием "Атлантов" стали предупреждением для НАТО

Так считает военный обозреватель Роберт Фарли, которые пишет об этом в своей статье для 19FortyFive. Хотя крейсеры построены еще в 80-х годах, за последние годы Россия модернизировала и отремонтировала все три корабля проекта 1164. Они могут применять противокорабельные ракеты П-500 "Базальт", специально разработанные для уничтожения авианосных групп неприятеля. В настоящее время в их арсенал входят и еще более грозные боезаряды П-1000 "Вулкан". Но особенно военного обозревателя поразил облик российских кораблей проекта 1164. Он отметил, что они выглядят очень внушительно из-за массивных пусковых установок.