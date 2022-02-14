В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку и продолжает руководить партией, общается с помощниками, сообщила пресс-служба ЛДПР.

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В тексте указано, что «состояние здоровья Владимира Жириновского стабильное, он идет на поправку, общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, регулярно получает рабочие документы и свежую прессу». «Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий в партии», – передает заявление партии ТАСС.

Кроме того, ЛДПР подаст в суд на СМИ, распространившие непроверенные сведения о состоянии Жириновского. «В последние дни ЛДПР столкнулась с беспрецедентным уровнем лжи в медиа. Практически каждый день ряд no name СМИ пичкают читателей новым враньем от «анонимных источников» о здоровье Владимира Жириновского, хотя ни один из их прежних инсайдов не оправдался, все оказались примитивными сказками, которые подчас противоречат сами себе», – говорится в заявлении.

В документе отмечается, что ЛДПР «более никогда не будет сотрудничать с рядом интернет-изданий, которые спекулировали на подобных новостях и публиковали все подряд без малейшей проверки». «А юристы ЛДПР в связи с этим уже ведут сбор материалов для подачи исков в суд. Мы призываем все СМИ, которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о Владимире Жириновском», – отметили в ЛДПР.

Ранее СМИ сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что он заразился коронавирусом еще две недели назад, но якобы скрывал это, объясняя карантин профилактикой. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.

Президент Владимир Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.