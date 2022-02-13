В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
1 час назад

Украинские военные устроили перестрелку в кафе в Донбассе: есть жертвы

Майк Габриелян

Украинские солдаты убили нацгвардейца и гражданского жителя во время перестрелки в кафе на территории Донбасса, контролируемой Киевом. Еще двое получили ранения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Украинские военные устроили перестрелку в кафе в Донбассе: есть жертвы
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошел в селе Гранитное Волновахского района в ночь на 13 февраля. Стрельба началась после конфликта между военными, распивавшими спиртное. Они вели огонь из служебного оружия.

«Двое военнослужащих ВС Украины, находясь на территории кафе в селе Гранитное, устроили стрельбу из закрепленного оружия. В результате военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения разной степени тяжести», - сообщили в прокуратуре.

На место выезжали сотрудники спецподразделения. Два человека задержаны.

По факту самого инцидента возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное убийство», «покушение на умышленное убийство» и «хулиганство».

В конце 2019 года Парламенты ДНР и ЛНР приняли законы о государственной границе, которая определена по территории Донецкой и Луганской областей на период 2014 года.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители