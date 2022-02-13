Украинские военные устроили перестрелку в кафе в Донбассе: есть жертвы

Украинские солдаты убили нацгвардейца и гражданского жителя во время перестрелки в кафе на территории Донбасса, контролируемой Киевом. Еще двое получили ранения. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Инцидент произошел в селе Гранитное Волновахского района в ночь на 13 февраля. Стрельба началась после конфликта между военными, распивавшими спиртное. Они вели огонь из служебного оружия.

«Двое военнослужащих ВС Украины, находясь на территории кафе в селе Гранитное, устроили стрельбу из закрепленного оружия. В результате военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения разной степени тяжести», - сообщили в прокуратуре.

На место выезжали сотрудники спецподразделения. Два человека задержаны.

По факту самого инцидента возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное убийство», «покушение на умышленное убийство» и «хулиганство».