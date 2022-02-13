Литва поставила на Украину ПЗРК Stinger

Литва поставила на Украину переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, предназначенные для поражения низколетящих воздушных целей, и другое военное снаряжение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава украинского военного ведомства Алексей Резников.
Министр обороны поблагодарил Вильнюс за помощь. «Украинско-литовские отношения очень тесны и продолжаются многие столетия. Я ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга!» — отметил он.
При этом Министерство обороны Литвы сообщило, что с военной авиабазы Зокняй в Киев направлена также партия бронежилетов, при этом их количество не уточняется.
Ракеты ПЗРК Stinger способны поражать вертолеты и самолеты, летящие на высоте от 180 до 3800 метров. Для выстрела из «Стингера» достаточно одного военнослужащего, обученного обращаться с комплексом. Ракеты активно использовались почти во всех современных конфликтах, начиная с Фолклендской войны между Великобританией и Аргентиной в 1982 году. «Стингеры» также имелись в распоряжении боевиков во время Первой чеченской войны.