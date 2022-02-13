Эксперт объяснил, как подлодку США «прогнали» из российских вод

Ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, какие средства применялись для того, чтобы прогнать американскую подводную лодку. Ее обнаружили в территориальных водах РФ недалеко от острова Уруп.
«Это то же самое, если бы вы стояли в карауле и видите нарушителя. Первый “выстрел в воздух” - это передача в данном случае информации на подводную лодку по связи о том, что она нарушила территориальные воды РФ и находится в опасном положении», - сообщил он.
Далее, согласно инструкции, принимается решение для обозначения района нахождения этого судна. Это делается для того, чтобы военные моряки четко осознали, добавил Литовкин, что их обнаружили, что противник четко знает об их местоположении.
«Для этого есть специальные бомбометные установки, которые запускают граны, которые показывают подводникам, что их обложили, собственно, красным флажками и, если они не будут принимать каких-то решений, дальнейший шаг, это прямое поражение этого объекта», - сообщил военный эксперт.
В итоге субмарина ВМС США применила свои защитные средства, в частности, специальный самоходный имитатор, предназначенный для раздвоения цели на приборах, и на максимальной скорости скрылась из территориальных вод России.
Ранее Министерство обороны США изложило свою версию инцидента. По мнению специалистов ведомства, подлодка перемещалась исключительно в международных водах и в российские не заходила.