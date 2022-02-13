Застали врасплох: Подробности инцидента с подлодкой США около Курил

Стали известны подробности обнаружения атомной подводной лодки США в российских территориальных водах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

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По его данным, лодку типа «Вирджиния» обнаружили в ходе плановых российских учений по поиску и уничтожению субмарины условного противника. Ее засекли противолодочные самолеты Ил-38 и субмарина Тихоокеанского флота.

Они отправили координаты отряду боевых кораблей во главе с фрегатом «Маршал Шапошников». После этого российский многоцелевой корабль выполнил необходимые действия для защиты государственной границы.

По словам источника, американская подлодка имела «объективные преимущества в обнаружении». Однако оперативные действия российских военных застали ее врасплох и она не успела покинуть район учений незамеченной.

Инцидент произошел накануне в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах России. Вблизи острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia.

Американцы не выполнили требования о всплытии, а после применения «соответствующих средств» подлодка покинула российские воды. Из-за инцидента Минобороны России вручило ноту военному атташе США. Действия американской подводной лодки расценили как грубое нарушение норм международного права и провокацию. От представителей США потребовали исключить подобные ситуации в будущем.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения.

Атомные подводные лодки класса «Вирджиния» (Virginia) находятся в строю ВМС США с 2004 года. Они вооружены ракетами Tomahawk («Томагавк»).