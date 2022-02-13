В ДНР сочли провокацией взрыв на линии соприкосновения в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что взрыв в километре от линии соприкосновения в Донбассе мог быть провокацией, которую снимали журналисты. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пушилин отметил, что взрыв прогремел вблизи населенного пункта Опытное, примерно в 1-1,5 километра от линии соприкосновения на территории, подконтрольной Киеву. По его словам, из-за тумана ополченцы не смогли выяснить, что именно взорвалось.

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Информация о взрыве

Сообщения о взрыве в Донецке стали поступать в субботу, 12 февраля. Telegram-канала «Военный обозреватель» сообщил, что взрывная волна ощущалась по всему городу.

Первым информацию о мощном взрыве распространил Патрик Ланкастер, независимый американский журналист, который проживает в Донецке.

Ланкастер отметил, что взрыв произошел к северо-западу от центра города. Информация о произошедшем была подтверждена также источниками Telegram-канала WarGonzo. При этом указывалось, что инцидент мог произойти на украинской территории, за линией соприкосновения в Донбассе.

Реакция официальных лиц

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин прокомментировал сообщения о прогремевшем в Донецке мощном взрыве. «Вы слышали? А я ничего не слышал», — заявил он, опровергая факт взрыва.

Также Денис Пушилин сразу после поступившей информации заявил, что пока в Донецке все под контролем, опровергнув данные о мощном взрыве.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в свою очередь отметил, что украинские военные «соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка».

Подозрения в провокациях Киева в Донбассе

Бывший генеральный секретарь ОБСЕ, директор женевского Центра политики безопасности Томас Гремингер заявил, что возможные инциденты в Донбассе могут быть спровоцированы Украиной. По его мнению, несмотря на относительно спокойную обстановку в регионе, всегда «существует риск провокаций со всех сторон, в том числе, со стороны спойлеров, которые действуют не в русле официальной политики».

Гремингер отметил, что следует учитывать вероятность того, что такие нарушители могут спровоцировать инциденты под флагом оппонента.

Первый зампостпреда России при ООН также высказался о возможности провокации Украины в Донбассе. Он не исключил подобный вариант с целью обвинить Москву во «вторжении».

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что угроза провокаций Киева в Донбассе в настоящее время очень высока, она даже выше, чем раньше.

«Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям, и, действительно, такая угроза сейчас есть», — заявил он.