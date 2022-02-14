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1 час назад

Шойгу раскрыл подробности инцидента с подлодкой около Курил

Вечерняя Москваиещё 3

Подлодка, обнаруженная около Курильских островов, вероятнее всего, принадлежала США. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в понедельник, 14 февраля.

Шойгу раскрыл подробности инцидента с подлодкой около Курил
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В результате работы группы Тихоокеанского флота в ходе отработки одной из частей учений в районе Курильских островов, остров Уруп, была обнаружена подводная лодка — скорее всего, Соединенных Штатов, — рассказал министр на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Данный инцидент, считает он, является совершенно непонятной и необоснованной активностью. Для ее выдворения, добавил он, пришлось трижды применить специальные действия. Подлодка зашла на глубину более четырех километров, приводит слова Шойгу сайт Кремля.

Инцидент с американской атомной подлодкой

12 февраля в 10:40 в районе проведения учений у курильского острова Уруп была обнаружена американская подлодка типа «Вирджиния».

После обнаружения ее экипажу на русском и английском языках было передано, что они находятся в территориальных водах России. От подлодки потребовали всплыть. Однако требования были проигнорированы. Тогда экипаж российского фрегата «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства». После этого американская подлодка ушла на максимальной скорости.

Вскоре после этого инцидента Минобороны РФ вызвало военного атташе США. Позднее стало известно, что Министерство обороны США в курсе сообщений об обнаружении американской подлодки в районе Курильских островов, но не может подтвердить какие-нибудь детали инцидента.

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