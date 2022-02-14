Шойгу раскрыл подробности инцидента с подлодкой около Курил

Подлодка, обнаруженная около Курильских островов, вероятнее всего, принадлежала США. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в понедельник, 14 февраля.

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— В результате работы группы Тихоокеанского флота в ходе отработки одной из частей учений в районе Курильских островов, остров Уруп, была обнаружена подводная лодка — скорее всего, Соединенных Штатов, — рассказал министр на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Данный инцидент, считает он, является совершенно непонятной и необоснованной активностью. Для ее выдворения, добавил он, пришлось трижды применить специальные действия. Подлодка зашла на глубину более четырех километров, приводит слова Шойгу сайт Кремля.

Инцидент с американской атомной подлодкой

12 февраля в 10:40 в районе проведения учений у курильского острова Уруп была обнаружена американская подлодка типа «Вирджиния».

После обнаружения ее экипажу на русском и английском языках было передано, что они находятся в территориальных водах России. От подлодки потребовали всплыть. Однако требования были проигнорированы. Тогда экипаж российского фрегата «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства». После этого американская подлодка ушла на максимальной скорости.