Пентагон опроверг заход подлодки США в воды России

Министерство обороны США в связи с инцидентом с американской атомной подводной лодкой у Курильской гряды изложило собственную версию, согласно которой субмарина не пересекала морские границы РФ и перемещалась лишь в международных водах.

"Утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми", - сообщил в субботу ТАСС официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс. "Я не стану комментировать конкретное местоположение наших подводных лодок, но мы осуществляем полеты, морские операции и действуем безопасным образом в международных водах", - добавил он.

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Ранее в субботу Минобороны РФ вызывало военного атташе США из-за ситуации с американской атомной подлодкой типа Virginia, обнаруженной утром в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота (ТОФ) около острова Уруп Курильской гряды. Представителю Пентагона предъявили ноту, а также заявили, что действия субмарины расцениваются как грубое нарушение норм международного права: провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности РФ.

Минобороны России подчеркнуло, что настаивает на необходимости принятия Вашингтоном мер для исключения подобных ситуаций в будущем и оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные шаги для обеспечения национальной безопасности.

После обнаружения субмарины ее экипажу в режиме звукоподводной связи на русском и английском языках было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!" Это требование он проигнорировал. В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы РФ в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула российские территориальные воды.