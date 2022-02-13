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11 минут назад

В Пентагоне заявили, что американская подлодка не находилась в территориальных водах РФ

ТАСС

Министерство обороны США в связи с инцидентом с американской атомной подводной лодкой у Курильской гряды изложило собственную версию, согласно которой субмарина не пересекала морские границы РФ и перемещалась лишь в международных водах.

Пентагон опроверг заход подлодки США в воды России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми", - сообщил в субботу ТАСС официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс. "Я не стану комментировать конкретное местоположение наших подводных лодок, но мы осуществляем полеты, морские операции и действуем безопасным образом в международных водах", - добавил он.

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Ранее в субботу Минобороны РФ вызывало военного атташе США из-за ситуации с американской атомной подлодкой типа Virginia, обнаруженной утром в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота (ТОФ) около острова Уруп Курильской гряды. Представителю Пентагона предъявили ноту, а также заявили, что действия субмарины расцениваются как грубое нарушение норм международного права: провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности РФ.

Минобороны России подчеркнуло, что настаивает на необходимости принятия Вашингтоном мер для исключения подобных ситуаций в будущем и оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные шаги для обеспечения национальной безопасности.

После обнаружения субмарины ее экипажу в режиме звукоподводной связи на русском и английском языках было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!" Это требование он проигнорировал. В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы РФ в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула российские территориальные воды.

Отряд кораблей ТОФ продолжает плановые учения, в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы РФ.

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