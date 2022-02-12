Британия направит истребители и корабли в Восточную Европу

Великобритания направит истребители Typhoon («Тайфун») для патрулирования воздушного пространства Румынии на фоне роста напряженности в Восточной Европе. Об этом сообщил глава Министерства обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в интервью газете Times.

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По мнению Уоллеса, вторжение РФ на Украину является «весьма вероятным» и может начаться «в любой момент».

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Уоллес заявил, что Британия направит истребители Typhoon королевских ВВС для патрулирования воздушного пространства Румынии, а также патрульный береговой корабль HMS Trent и эскадренный миноносец типа 45 в восточную часть Средиземного моря.

Как полагает Уоллес, российские власти могли занять более жесткую позицию в связи со слабой реакцией Запада на события в Грузии в 2008 году и в Крыму в 2014 году.

«Очевидно, в НАТО состоят 30 стран, у которых 30 разных подходов, но одна цель, которая заключается в том, что объяснить России, что НАТО - это оборонительный альянс и что вторжение на Украину стало бы трагической ошибкой для российского правительства», - сказал он.

Он добавил, что в НАТО все едины во мнении, что Украине необходимо помочь. Уоллес также заявил, что России не стоит полагаться на поддержку Китая, так как война в Европе «не будет в интересах Пекина».

Ранее Уоллес посетил с визитом Москву и провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. По итогам беседы глава британского Минобороны отметил, что серьезно относится к заявлениям военного руководства РФ об отсутствии планов вторжения на Украину, однако будет полагаться не на слова, а на действия.