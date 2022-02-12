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43 минуты назад

В Иркутской области завершили учения бомбардировщики Ту-22М3

Газета.Ru

Российские бомбардировщики Ту-22М3 завершили летно-тактические учения в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В Иркутской области завершили учения Ту-22М3
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Летчики отработали задачи перебазирования из пункта дислокации на оперативный аэродром, практическое бомбометание по наземным целям на полигоне, а также условные пуски ракет», — говорится в сообщении.

Ранее дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России провели два патрулирования в воздушном пространстве Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

7 февраля Минобороны России проинформировало, что российские и белорусские истребители Су-30СМ провели совместное патрулирование границы Белоруссии.

В сентябре прошлого года мотострелки Северного флота (СФ) и подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) отработали оборону арктического побережья недалеко от границы с Норвегией.

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