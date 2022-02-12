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1 час назад

Пентагон прокомментировал инцидент с американской подлодкой у Курил

Lenta.ruиещё 2

Пентагон в курсе инцидента с подводной лодкой ВМС США типа Virginia у Курильских островов, однако в настоящий момент не может подтвердить никаких деталей. Об этом заявили в американском военном ведомстве, сообщает ТАСС.

Пентагон прокомментировал инцидент с подлодкой у Курил
Фото: ShutterstockShutterstock

«Мы в курсе сообщений в СМИ о предполагаемом морском инциденте в Тихом океане. Мы в настоящий момент не можем подтвердить детали этих сообщений», — говорится в заявлении.

Российские военные вручили военному атташе США ноту протеста и заявили о необходимости исключить подобные ситуации.

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