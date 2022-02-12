Подлодка США вторглась в территориальные воды России

Российские военные обнаружили подводную лодку ВМС США типа «Вирджиния» в районе проведения учений Тихоокеанского флота. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas

Инцидент произошел 12 февраля в 10.40 мск. Моряки на английском и русском языках передали ее экипажу сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!».

Находящаяся в территориальных водах РФ, недалеко от курильского острова Уруп, американская подлодка первоначально проигнорировала предупреждение.

Поэтому фрегату «Маршал Шапошников» согласно директиве МИнобороны по подводной защите границы пришлось применить «соответствующие средства».

«В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства», - цитирует агентство Минобороны.

Только после этого американская подлодка покинула российские территориальные воды.