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1 час назад

Подлодка США вторглась в территориальные воды России

Илья Родин

Российские военные обнаружили подводную лодку ВМС США типа «Вирджиния» в районе проведения учений Тихоокеанского флота. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Подлодка США вторглась в территориальные воды России
Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Adam K. ThomasU.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas

Инцидент произошел 12 февраля в 10.40 мск. Моряки на английском и русском языках передали ее экипажу сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!».

Находящаяся в территориальных водах РФ, недалеко от курильского острова Уруп, американская подлодка первоначально проигнорировала предупреждение.

Поэтому фрегату «Маршал Шапошников» согласно директиве МИнобороны по подводной защите границы пришлось применить «соответствующие средства».

«В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства», - цитирует агентство Минобороны.

Только после этого американская подлодка покинула российские территориальные воды.

В Минобороны РФ также сообщили, что в связи с данным инцидентом в министерство был вызван военный атташе США.

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