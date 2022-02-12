Британцев поразила деталь на фото Шойгу и Уоллеса

Британские пользователи Twitter поразились тому, что на фотографию министров обороны Сергея Шойгу и Бена Уоллеса «попали» также фельдмаршал Бернард Монтгомери, генерал Дуайт Эйзенхауэр, маршалы Георгий Жуков и Жан де Тассиньи. Их изображения присутствуют на картине времен Второй Мировой войны, оказавшейся на заднем плане.

Фото: Twitter Twitter

«Прикован к картине за ними».



«Вот именно. Монти, Айк и другие. Союзники»



«Какая картина позади них»

Пользователи также иронично прокомментировали визит британской делегации в Москву и пошутили над главой МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс. В частности, пользователь geroman саркастично заметил, что надеется на то, что «эти парни знают российскую географию лучше, чем Трасс».

Глава английского Минобороны Бен Уоллес и начальник штаба обороны Тони Радакин прилетели в Москву 11 февраля. В рамках визита они планировали обсудить ситуации на Украине и другие болезненные вопросы со своими коллегами Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

После встречи они сделали совместную фотографию на фоне картины, изображающей военачальников СССР, США, Великобритании и Франции среди празднующих победу солдат.