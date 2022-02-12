Минобороны расценило инцидент с подлодкой США как угрозу нацбезопасности

Минобороны России вызывало военного атташе США из-за ситуации с американской атомной подлодкой типа Virginia («Вирджиния»), обнаруженной утром в субботу в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота около острова Уруп Курильской гряды, сообщили в оборонном ведомстве.

Фото: CC BY 2.0 / U.S. Navy photo courtesy of General Dynamics Electric Boat / CC BY 2.0 / U.S. Navy photo courtesy of General Dynamics Electric Boat /

«В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Видео дня

Позднее в ведомстве сообщили, что «12 февраля в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручена нота».

Представителю минобороны США было заявлено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права.

«Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем», – цитирует заявление Минобороны РИА «Новости».

Там подчеркнули, что «Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации».

Ранее 12 февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Требования о всплытии экипажем субмарины не были выполнены, после применения «соответствующих средств» подлодка ушла.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения, в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.