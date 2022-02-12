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56 минут назад

Кличко утвердил план эвакуации Киева на случай «вторжения России»

Илья Родин

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что власти города принимают все необходимые меры для подготовки к мнимому российскому вторжению. В частности, утвержден эвакуационный план. Его слова приводит Страна.ua.

Кличко утвердил план эвакуации Киева на случай «вторжения России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Объекты критической и социальной инфраструктуры столицы работают в режиме подготовки к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации», - заявил Кличко.

Он отметил, что усилия властей направлены как на предотвращение провокаций, так и на выживание в условиях военного конфликта.

Кличко также отметил, что «в столице утвержден план эвакуации населения, который определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения».

В заслугу киевской власти Кличко поставил существенное увеличение необходимой инфраструктуры.

«Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то на сегодняшний день увеличили их число втрое. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ и около 4 500 сооружений двойного использования», - уточнил мэр Киева.

Он добавил также, что власти города уделяют значительное внимание постоянному совершенствованию оповещения граждан о ЧС.

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