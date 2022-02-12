Кличко утвердил план эвакуации Киева на случай «вторжения России»

«Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то на сегодняшний день увеличили их число втрое. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ и около 4 500 сооружений двойного использования», - уточнил мэр Киева.