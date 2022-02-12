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33 минуты назад

Москва заподозрила Запад в подготовке военных провокаций против РФ

Илья Родин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отправка на Украину западными странами инструкторов высокого уровня и разнообразных вооружений заставляет Россию прийти к определенным выводам. В частности, о том, что США и Великобритания могут знать о «неких» готовящихся провокациях. Ее слова приведены на сайте ведомства.

Москва заподозрила Запад в подготовке военных провокаций против РФ
Фото: ReutersReuters

«Мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности», - сообщила представительница МИД РФ.

Захарова также сообщила, что из-за возможных провокаций МИД принял решение оптимизировать штаты дипмиссии на Украине.

«Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», - сказала она.

Напомним, что шум в СМИ вокруг ситуации с Украиной продолжается на протяжении нескольких недель. Западные издания постоянно рассказывают о мнимом российском вторжении на территорию «незалежной» и о возможных «невероятных жертвах» среди мирного населения.

Москва, в свою очередь, крайне негативно реагирует на заявления европейских и американских политиков и отрицает все подобные обвинения.

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