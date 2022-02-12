Американский телеканал NBC News опубликовал карту «российского вторжения» на Украину, судя по которой в «атаке» примет участие и Одесса.

Как утверждает канал, российские военные «могут использовать девять различных маршрутов для полномасштабного вторжения в Украину». В частности, сообщает NBC, «окружение» Киева будет осуществляться со стороны Клинцов и Гомеля, на восточном фланге целью России якобы станут города Днепр, Харьков, Полтава и 50% Вооруженных сил Украины. Также «вторжение» планируется со стороны Крыма, Луганска, Донецка и Одессы — «для контроля над большей частью побережья Черного моря», пишет NBC.

NBC News

Также уточняется, что российские танки могут достичь Киева в течение 48 часов.

Ранее ряд СМИ уже публиковали карты предполагаемого «вторжения» на Украину. Так, газета Washington Post опубликовала карту «вторжения», в результате которого Москва якобы планирует завоевать две трети украинской территории, а немецкая газета Bild представила схему «вторжения» с одновременной атакой с северного Крыма и через территории ДНР и ЛНР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров позднее назвал спекуляцией сообщения уважаемых СМИ о планах России захватить Киев и другие города Украины.