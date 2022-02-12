В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
1 час назад

NBC: в "российском вторжении" на Украину примет участие и Одесса

Газета.Ru

Американский телеканал NBC News опубликовал карту «российского вторжения» на Украину, судя по которой в «атаке» примет участие и Одесса.

Как утверждает канал, российские военные «могут использовать девять различных маршрутов для полномасштабного вторжения в Украину». В частности, сообщает NBC, «окружение» Киева будет осуществляться со стороны Клинцов и Гомеля, на восточном фланге целью России якобы станут города Днепр, Харьков, Полтава и 50% Вооруженных сил Украины. Также «вторжение» планируется со стороны Крыма, Луганска, Донецка и Одессы — «для контроля над большей частью побережья Черного моря», пишет NBC.

NBC News

Также уточняется, что российские танки могут достичь Киева в течение 48 часов.

Байден объявил дату «вторжения» России на Украину

Ранее ряд СМИ уже публиковали карты предполагаемого «вторжения» на Украину. Так, газета Washington Post опубликовала карту «вторжения», в результате которого Москва якобы планирует завоевать две трети украинской территории, а немецкая газета Bild представила схему «вторжения» с одновременной атакой с северного Крыма и через территории ДНР и ЛНР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров позднее назвал спекуляцией сообщения уважаемых СМИ о планах России захватить Киев и другие города Украины.

Последние новости
170
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители