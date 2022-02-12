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1 час назад

СМИ узнали о крупнейших в Индии совместных учениях России и США

Майк Габриелян

Россия и США будут участвовать в крупнейших военно-морских учениях «Милан 2022». Они начнутся в конце февраля в Индии. Об этом сообщает издание Hindu.

СМИ узнали о крупнейших в Индии совместных учениях России и США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Источники в министерстве обороны сообщили, что и Россия, и США подтвердили свое участие в учениях "Милан 2022", которые пройдут с 26 февраля по 4 марта», - пишет издание.

Журналисты отмечают, что морские маневры станут крупнейшими в истории Индии.

Пока неясно, отправят ли США и Россия свои корабли или ограничатся представителями флотов.

«Милан» (на хинди - «встреча») - это проводимые раз в два года учения ВМС Индии. В этом году они пройдут в Вишакхапатнаме. Цель - отточить оперативные навыки и практики, наладить профессиональное взаимодействие дружественных флотов.

Индия пригласила на маневры 46 стран, более 35 уже подтвердили участие.

Ранее сообщалось, что более 30 кораблей Черноморского флота вышли из Севастополя и Новороссийска для проведения масштабных учений.

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