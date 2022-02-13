Раскрыты подробности инцидента с подлодкой США возле Курил

Атомная подводная лодка ВМС США типа Virginia была обнаружена в территориальных водах РФ в районе Курил противолодочными самолетами Ил-38 и одной из подлодок Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе плановых учений по поиску субмарины условного противника. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к военно-морской сфере.

Фото: US Navy / Reuters US Navy / Reuters

"Американская лодка типа Virginia была обнаружена самолетами Ил-38 морской авиации и одной из лодок Тихоокеанского флота в ходе учений по поиску и уничтожению субмарин условного противника в районах их возможного развертывания", - сказал он.

По словам собеседника агентства, координаты субмарины были переданы отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ "Маршал Шапошников". После чего российский многоцелевой корабль выполнил все необходимые действия для защиты государственной границы РФ. Он отметил, что американская субмарина имела объективные преимущества в обнаружении российского надводного корабля, но оперативные действия противолодочных сил Тихоокеанского флота, по всей видимости, застали ее врасплох, и лодка не успела покинуть район учений незамеченной.