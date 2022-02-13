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44 минуты назад

Источник: субмарину ВМС США обнаружили противолодочные самолеты и подлодка ТОФ

ТАССиещё 1

Атомная подводная лодка ВМС США типа Virginia была обнаружена в территориальных водах РФ в районе Курил противолодочными самолетами Ил-38 и одной из подлодок Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе плановых учений по поиску субмарины условного противника. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к военно-морской сфере.

Раскрыты подробности инцидента с подлодкой США возле Курил
Фото: US Navy / ReutersUS Navy / Reuters

"Американская лодка типа Virginia была обнаружена самолетами Ил-38 морской авиации и одной из лодок Тихоокеанского флота в ходе учений по поиску и уничтожению субмарин условного противника в районах их возможного развертывания", - сказал он.

По словам собеседника агентства, координаты субмарины были переданы отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ "Маршал Шапошников". После чего российский многоцелевой корабль выполнил все необходимые действия для защиты государственной границы РФ. Он отметил, что американская субмарина имела объективные преимущества в обнаружении российского надводного корабля, но оперативные действия противолодочных сил Тихоокеанского флота, по всей видимости, застали ее врасплох, и лодка не успела покинуть район учений незамеченной.

Пентагон прокомментировал инцидент с подлодкой США возле Курил

Американская атомная подводная лодка - охотник типа Virginia была обнаружена российскими противолодочными силами в территориальных водах РФ 12 февраля 2022 года в 10:40 мск около острова Курильской гряды Уруп. На требования немедленно всплыть подлодка не реагировала. Российской стороной было принято решение о применении специальных средств, после чего подводная цель выпустила ловушку-имитатор и на максимальной скорости ушла в нейтральные воды. В связи с инцидентом военному атташе США в Москве была вручена нота, а также указано, что Минобороны России оставляет за собой право принимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации.

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