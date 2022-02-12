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1 час назад

Белорусские десантники отработали прорыв «границы»

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Белорусские военные во время совместных белорусско-российских учений отработали задачи по усилению госграницы и уничтожению «незаконного вооруженного формирования», прорывавшегося через условный участок, сообщили в минобороны Белоруссии.

Белорусские десантники отработали прорыв «границы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На полигоне «Брестский» (на юге Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) в ходе учения «Союзная решимость-2022» десантно-штурмовой батальон 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады выполнял задачу по усилению охраны участка условной государственной границы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Согласно легенде, в районе выполнения задачи десантники обнаружили «незаконное вооруженное формирование».

Враг попытался прорваться на одном из направлений, но был встречен огнем.

«Силами минометного и гранатометного взводов, расчетов ПТУР, бронетранспортеров и стрелкового оружия враг был уничтожен», – говорится в сообщении.

Напомним, белорусско-российские учения начались в четверг на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Продлятся они до 20 февраля.

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