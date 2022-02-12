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1 час назад

Литва ускорит модернизацию армии

Елена Прошина

Министерство обороны Литвы намерено ускорить модернизацию армии страны в связи с необходимостью оперативно реагировать на «геополитическую ситуацию в области безопасности в регионе». Об этом заявил глава ведомства Арвидас Анушаускас, сообщает «Sputnik Литва».

Литва в срочном порядке взялась за модернизацию армии
Фото: ReutersReuters

По его словам, Министерство обороны Литвы определило группу важнейших проектов, чья наиболее быстрая реализация обеспечит стране возможность значительно укрепить боевую мощь своей армии. Кроме того, эта мера может стимулировать национальную оборонную промышленность, уверен министр.

Анушаускас подчеркнул, что Литва также планирует ускорить закупки, которые направлены на усиление уничтожения ближних боевых целей и поддержку непрямого огня.

Министр не пояснил, какой именно фактор является ключевым в ситуации с безопасностью. Однако до этого он заявил, что белорусские и российские военные создают Литве прямую угрозу.

Ранее премьер Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что республика намерена передать Киеву противовоздушные ракеты Stinger и увеличить число военных инструкторов на Украине. Министр не назвала точное количество ракет и военных инструкторов, которые Литва планирует направить в помощь украинской стороне.

Sputnik Литва (https://lt.sputniknews.ru/20220211/litva-reshila-uskorit-priobretenie-vooruzheniya-i-voennoy-tekhniki-21507653.html)

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