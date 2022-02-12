Политолог рассказал о стратегическом плане НАТО на востоке Европы

Секретарь НАТО Йенс Столтенберг напрасно пытается убедить всех в том, что развитие инфраструктуры альянса на востоке Европы связано исключительно с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявил политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.

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По его словам, НАТО усиливает контингент в регионе достаточно давно. Эксперт отметил, что это стратегический план альянса, и сейчас его осуществление продолжается путем создания тактических групп. Он пояснил, что эти группы будут размещены как можно ближе к акватории Черного моря, в причерноморских членах НАТО. Кошкин добавил, что все это это сопровождается усилением присутствия НАТО в прибалтийских государствах.

Как подчеркнул эксперт, альянс не назвал сроки пребывания своих подразделений, поэтому они могут остаться в регионе на длительное время. По словам Кошкина, наращивание военного потенциала организации — потенциальная угроза для РФ.