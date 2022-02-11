В США назвали дату начала войны России и Украины

Россия успела достаточно подготовиться к «вторжению на Украину », потому штурм Киева может произойти в любой день. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан .

По данным разведки США, президент России Владимир Путин может приказать начать вторжение на Украину в любой день до окончания Олимпийских игр в Пекине 20 февраля, заявил Джейк Салливан, выступая на брифинге в Белом доме, который транслировался на YouTube-канале CNBC Television. Однако он отметил, что нет информации, которая подтверждает то, что российский глава уже отдал приказ о начале вторжения.