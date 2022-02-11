CNN: Россия «вторгнется» на Украину во время Олимпиады

«Вторжение» России на Украину «может начаться в любое время» и даже во время Олимпиады в Пекине. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, США продолжают «видеть очень тревожные признаки российской эскалации», в их числе и военные силы, «прибывающие к украинской границе».
Блинкен заявил об угрозе «российского вторжения» после разговора со своими коллегами из Австралии, Индии и Японии и после рекомендации президента США Джо Байдена о немедленном выезде американских граждан с Украины.
Госсекретарь США указал на некие новые разведывательные данные, в соответствии с которыми Россия может начать «вторжение» на Украину еще до окончания Олимпиады, пишет CNN.
Вашингтон ожидает «ужасающей кровавой кампании». Утверждается, что начнется все с «двух дней воздушных бомбардировок и радиоэлектронной борьбы», далее произойдет «вторжение с возможной целью смены режима».