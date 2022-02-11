Британия выведет войска с Украины

Британские войска, направленные на Украину для подготовки местных военнослужащих, скоро вернутся в Соединенное Королевство . Такое развитие событий пообещал глава Миноброны Британии Бен Уоллес по итогам переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу , передает «Интерфакс» .

«Вооружения, которые мы предоставили украинцам, — это оборонительные тактические вооружения, не стратегические, они малой дальности, они созданы для защиты», — уточнил он.

По словам министра, британские вооружения на Украине не могут угрожать соседнему государству до тех пор, пока это государство не вторгнется в страну. Он также подчеркнул, что британские военные находились на украинской территории исключительно для обучения украинских коллег.