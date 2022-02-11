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34 минуты назад

В Минобороны Британии пообещали вывести войска с Украины

Lenta.ru

Британские войска, направленные на Украину для подготовки местных военнослужащих, скоро вернутся в Соединенное Королевство. Такое развитие событий пообещал глава Миноброны Британии Бен Уоллес по итогам переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает «Интерфакс».

Британия выведет войска с Украины
Фото: ReutersReuters

Уоллес также заявил об оборонительном характере вооружений, которые Лондон поставляет Киеву.

«Вооружения, которые мы предоставили украинцам, — это оборонительные тактические вооружения, не стратегические, они малой дальности, они созданы для защиты», — уточнил он.

Шойгу потребовал от Британии объяснить появление спецназа на Украине

По словам министра, британские вооружения на Украине не могут угрожать соседнему государству до тех пор, пока это государство не вторгнется в страну. Он также подчеркнул, что британские военные находились на украинской территории исключительно для обучения украинских коллег.

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