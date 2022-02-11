Россия сочтет угрозой размещение THAAD под Харьковом

Размещение под Харьковом подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD Россия воспримет как непосредственную угрозу. Об этом заявили в департаменте информации и печати МИД России , передает РБК.

«Призываем американские власти проявить ответственность и самым серьезным образом учесть, что появление в регионе таких вооружений будет восприниматься Россией как прямая и непосредственная угроза, на которую неизбежно последует быстрый ответ», - говорится в комментарии ведомства.

В МИД отметили, что все противоракетные системы американского производства создаются по принципу «открытой архитектуры», который предполагает интеграцию их информационных и огневых компонентов в единую систему глобальной ПРО США.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD. В состав комплекса также входит радиолокационная станция AN/TPY-2, которая может отслеживать воздушно-космическую обстановку над значительной частью российской территории. Отмечается, что использование станции даст возможность Украине и ее союзникам в НАТО «смотреть» вглубь территории России на расстояние до тысячи км.