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30 минут назад

Россия сочтет угрозой размещение THAAD под Харьковом

Вероника Полынина

Размещение под Харьковом подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD Россия воспримет как непосредственную угрозу. Об этом заявили в департаменте информации и печати МИД России, передает РБК.

Россия сочтет угрозой размещение THAAD под Харьковом
Фото: Министерство обороны Южной КореиМинистерство обороны Южной Кореи

«Призываем американские власти проявить ответственность и самым серьезным образом учесть, что появление в регионе таких вооружений будет восприниматься Россией как прямая и непосредственная угроза, на которую неизбежно последует быстрый ответ», - говорится в комментарии ведомства.

В МИД отметили, что все противоракетные системы американского производства создаются по принципу «открытой архитектуры», который предполагает интеграцию их информационных и огневых компонентов в единую систему глобальной ПРО США.

«Таким образом, речь шла бы о размещении у наших границ новых элементов американской стратегической инфраструктуры, что абсолютно неприемлемо», - подчеркнули в министерстве.

Источник: Украина попросила США разместить под Харьковом дивизионы THAAD

Ранее агентство ТАСС сообщило, что Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD. В состав комплекса также входит радиолокационная станция AN/TPY-2, которая может отслеживать воздушно-космическую обстановку над значительной частью российской территории. Отмечается, что использование станции даст возможность Украине и ее союзникам в НАТО «смотреть» вглубь территории России на расстояние до тысячи км.

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