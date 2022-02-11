Шойгу обещал дать ответ по гарантиям безопасности США и НАТО

"Сейчас это все рассмотрено. Думаю, что в ближайшее время наш ответ также последует", - сказал он.

Он добавил, что обстановка в Европе становится более напряженной, но Россия в этом не виновата. Ранее сообщалось, что Москва готовит ответ в НАТО и США по гарантиям безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Путин отметил, что в предложениях РФ по гарантиям безопасности, которые были направлены в Североатлантический альянс и Соединенные Штаты, "нет ни одного пункта", который российская сторона "считает неисполнимым".