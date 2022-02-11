В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
45 минут назад

Шойгу заявил, что Россия даст ответ США и НАТО по гарантиям безопасности в ближайшее время

Газета.Ruиещё 3

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва в ближайшее время даст ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом он сообщил на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом, передает РИА "Новости".

Шойгу обещал дать ответ по гарантиям безопасности США и НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас это все рассмотрено. Думаю, что в ближайшее время наш ответ также последует", - сказал он.

Он добавил, что обстановка в Европе становится более напряженной, но Россия в этом не виновата. Ранее сообщалось, что Москва готовит ответ в НАТО и США по гарантиям безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Путин отметил, что в предложениях РФ по гарантиям безопасности, которые были направлены в Североатлантический альянс и Соединенные Штаты, "нет ни одного пункта", который российская сторона "считает неисполнимым".

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

Последние новости
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители