Шойгу обещал дать ответ по гарантиям безопасности США и НАТО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва в ближайшее время даст ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом он сообщил на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом, передает РИА "Новости".
"Сейчас это все рассмотрено. Думаю, что в ближайшее время наш ответ также последует", - сказал он.
Он добавил, что обстановка в Европе становится более напряженной, но Россия в этом не виновата. Ранее сообщалось, что Москва готовит ответ в НАТО и США по гарантиям безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Путин отметил, что в предложениях РФ по гарантиям безопасности, которые были направлены в Североатлантический альянс и Соединенные Штаты, "нет ни одного пункта", который российская сторона "считает неисполнимым".
26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.