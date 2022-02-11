Российские военные покорили французов вежливостью

Генеральный штаб Франции опубликовал запись очень вежливого радиообмена французской военно-морской группы с российским военным фрегатом класса "Адмирал Григорович" в процессе выполнения морских маневров. Об этом говорится в сообщении Генштаба в Twitter.

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«После того, как французская авианосная ударная группа присоединилась к операции Chammal, фрегат Forbin установил связь с российским фрегатом класса "Адмирал Григорович"», — сказано в сообщении, при этом подробности проводимой операции не уточняются.

Отмечается, что французы назвали диалог с российскими моряками на тему обеспечения безопасности проводимых маневров примером общения.

На просьбу французов изменить курс и держать безопасную дистанцию от их авианосца россияне отреагировали максимально вежливо.

«Меняю курс. <…> Хорошо, я понял, буду держать безопасную дистанцию в 10 морских миль от французского авианосца», - ответили российские моряки.

Ранее отраслевое издание USNI News, освещающее новости американских военно-морских сил, заявило, что ВМС США направили в Европу четыре эсминца на фоне наращивания сил НАТО в регионе.