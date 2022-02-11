В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
41 минуту назад

Российские военные покорили французов вежливостью

Елена Прошина

Генеральный штаб Франции опубликовал запись очень вежливого радиообмена французской военно-морской группы с российским военным фрегатом класса "Адмирал Григорович" в процессе выполнения морских маневров. Об этом говорится в сообщении Генштаба в Twitter.

Российские военные покорили французов вежливостью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После того, как французская авианосная ударная группа присоединилась к операции Chammal, фрегат Forbin установил связь с российским фрегатом класса "Адмирал Григорович"», — сказано в сообщении, при этом подробности проводимой операции не уточняются.

Отмечается, что французы назвали диалог с российскими моряками на тему обеспечения безопасности проводимых маневров примером общения.

На просьбу французов изменить курс и держать безопасную дистанцию от их авианосца россияне отреагировали максимально вежливо.

«Меняю курс. <…> Хорошо, я понял, буду держать безопасную дистанцию в 10 морских миль от французского авианосца», - ответили российские моряки.

Ранее отраслевое издание USNI News, освещающее новости американских военно-морских сил, заявило, что ВМС США направили в Европу четыре эсминца на фоне наращивания сил НАТО в регионе.

Подчеркивается, что эсминцы типа Arleigh Burke Donald Cook, Mitscher, The Sullivans и Gonzalez покинули базы в США в январе и были направиленв в качестве подкрепления для Шестого флота США.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители