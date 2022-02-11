ВСУ перебросили в Донбасс дивизион комплексов C-300

"На аэродром Краматорск для прикрытия командного пункта штаба операции объединенных сил (ООС, так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе - Прим. ред.) "Сармат" из Одесской области переброшен и развернут зенитно-ракетный дивизион С-300 160-й ЗРБР (160-я зенитная ракетная бригада ВСУ - Прим. ред.)", - сказано в его заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции республики.