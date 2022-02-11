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51 минуту назад

ВСУ перебросили в Донбасс дивизион комплексов C-300

Елена Прошина

Разведка Донецкой народной республики (ДНР) подтверждает, что вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Донбасс дивизион зенитных ракетных систем С-300 для подготовки наступления. Об этом заявил 11 февраля заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в Telegram.

ВСУ перебросили в Донбасс дивизион комплексов C-300
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На аэродром Краматорск для прикрытия командного пункта штаба операции объединенных сил (ООС, так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе - Прим. ред.) "Сармат" из Одесской области переброшен и развернут зенитно-ракетный дивизион С-300 160-й ЗРБР (160-я зенитная ракетная бригада ВСУ - Прим. ред.)", - сказано в его заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции республики.

Басурин также указал на наличие английских и польских наемников около населенных пунктов Широкино и Попасная в Донбассе.

"Наша разведка подтверждает нахождение английских и польских наемников в районах Широкино и Попасная. Их присутствие в Донбассе также подтверждается информацией из открытых источников", - уточнил он.

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