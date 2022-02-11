«Дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, совершили марши в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач», – уточняется в сообщении оборонного ведомства.