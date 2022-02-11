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53 минуты назад

Марши «Бастионов» в Крыму во время учений показали на видео

Александр Кузьмин

Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота приняли участие в учениях в Крыму. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, совершили марши в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач», – уточняется в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что в учебных маневрах было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

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