В США описали "чудовищный" сценарий ядерной войны с Россией

Лауреат Нобелевской премии мира 1985 года, доктор медицинских наук Айра Хелфанд в своей статье для The Nation предупредил, что нынешний кризис между Западом и Россией грозит чудовищными рисками для всей планеты.

Размышляя о ситуации вокруг Украины, он описал возможные последствия кризиса вокруг этой страны, который якобы может перерасти в войну между Москвой и Киевом. По словам автора, в результате конфликта с применением обычных вооружений произойдет гуманитарная катастрофа с тысячами жертв и миллионами беженцев. А "в случае расползания конфликта" за пределы украинских границ в боевые действия вступят силы НАТО, после чего "разгорится крупная война" с использованием ядерных вооруженных сил и "реальной опасностью применения ядерного оружия", предположил он.

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Ученый заявил, что у РФ есть 3500 единицы ядерного оружия, США имеют 1750 готовых к использованию боеголовок, еще 400 единицами обладают союзники Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу — Великобритания и Франция.

Как утверждает Хелфанд, взрыв ядерной бомбы в 100 килотонн над Москвой приведет к 250 тысячам жертв, в результате аналогичного удара по Вашингтону погибнет 170 тысяч человек. Однако не ограничится единичными событиями конфликт, и будут запущены боеголовки большей мощности.

"Российские ракеты СС-18 M6 с 460 термоядерными зарядами имеют мощность от 500 до 800 килотонн, а установленная на американских подводных лодках Trident боеголовка W88 — 455 килотонн", — продолжил нобелевский лауреат.

Ссылаясь на отчет 2002 года, он указал, что число жертв в США в первые полчаса может достигнуть 78 млн, если Россия запустит хотя бы 300 боеголовок.

Кроме того, инфраструктура страны будет почти полностью разрушена. Речь идет о транспортных, медицинских, продовольственных объектах.

"В течение нескольких месяцев после нападения подавляющее большинство населения США умрет от голода, лучевой болезни и эпидемических заболеваний", — предостерег Хелфанд.

В случае аналогичного удара по РФ будут те же последствия. Если же в войну будут вовлечены другие страны НАТО, то разрушения будут и в Канаде и странах Европы.

"Еще катастрофичнее будут глобальные климатические изменения", — пишет ученый.

Он добавил, что даже более ограниченный военный конфликт с участием всего 250 боеголовок мощностью 100 килотонн может снизить среднюю глобальную температуру на 10 градусов, что спровоцирует "беспрецедентный голод". В результате современную цивилизацию ждет конец, полагает нобелевский лауреат.