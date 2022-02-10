«Захват и зачистка»: Глава СВР предупредил о подготовке Киева к войне

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью "Московскому комсомольцу" указал, что военные приготовления Украины "идут полным ходом и их не скрыть".

"Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом, идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады, - отметил Нарышкин. - Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения, есть информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов".

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По данным российской разведки, Киев готовит провокации на линии разграничения в Донбассе с тем, чтобы в дальнейшем "документировать их в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии". Об этом свидетельствует и многократное увеличение "контингента "пропагандистских сил быстрого развертывания" западных СМИ. Директор СВР также назвал обвинения России в агрессивных планах в отношении Украины "огульными".

"Никаких планов "вторжения" не было и нет, - заявил Нарышкин. - Все, что вокруг этого происходит, - это хорошо срежиссированная провокация, - отметил глава российской разведки. - Мы знаем ее авторов и видим, какими силами и средствами продолжает множиться эта злонамеренная и очень опасная ложь".

Нарышкин выразил уверенность, что восстановлению добрососедских отношений с Украиной мешает "неспособность договариваться киевского режима". Идущие на поводу у националистов и западных наставников украинские власти имеет целью "уничтожить народные республики", провести "захват их территорий и "зачистку" по хорватскому варианту" с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт.

Украинские военные разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» недалеко от линии соприкосновения, сообщил офицер пресс-службы управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Антон Микужис.

«Украинская сторона в нарушение Минских соглашений продолжает переброску запрещенного тяжелого вооружения из мест отвода к линии боевого соприкосновения на расстояние, позволяющее оперативно применить его в любой удобный момент. Так, нашей разведкой выявлено перемещение двух единиц реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град» из состава 24-й механизированной бригады. «Грады» в настоящее время хорошо замаскированы в лесном массиве в районе населенного пункта Белогоровка», – передает ТАСС слова Микужиса.

«Несмотря на это, нам достоверно известно, что факт нахождения в данном районе украинских РСЗО был зафиксирован беспилотным летательным аппаратом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, но в отчете отражен так и не был. Необходимо отметить, что применение украинских РСЗО по территории республики не фиксировалось уже много лет. Размещение таких систем недалеко от линии соприкосновения является очередным доказательством агрессивных намерений Киева», – заявил Микужис.

Ранее Разведка народной милиции ДНР узнала о прибытии в Донбасс польских наемников. Также представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что более 100 бойцов сил специальных операций Великобритании прибыли на Украину.

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в публикации постановочных видео. Заявление официального представителя Народной милиции Эдуарда Басурина опубликовано на сайте ведомства.

«На фоне подготовки противника к активным боевым действиям активизировали свою деятельность украинские силы информационно-психологических операций, — заявил Басурин. — В рамках информационной кампании Crushing sword ("Сокрушительный меч") украинскими пропагандистами 74 центра ИПсО ВСУ подготовлены и распространены в сети интернет постановочные видеоматериалы, направленные на дискредитацию защитников Донбасса».

По словам Басурина, в распоряжение милиции ДНР попали исходные видеоматериалы, «на которых имеются кадры подготовки постановочных видеосюжетов, еще не подвергшихся монтажу». На сайте опубликованы видео под названием «Полная версия фейкового видео о работе снайпера ВСУ» и «Полная версия фейкового видео подрыва военнослужащего НМ ДНР на НВУ».

Ранее власти самопровозглашенной Луганской народной республики обвинили Киев в подготовке постановочных репортажей о нападении России.

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) фиксируют передвижение украинских танков в 15 км от своих позиций. Об этом в среду заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению. Противник продолжает проведение мероприятий, оцениваемых нами как подготовка к наступательным действиям. На донецком направлении менее чем в 15 км от наших позиций разведка Народной милиции фиксирует передвижение украинских танков", - цитирует Басурина Telegram-канал ведомства.

Так, по его словам, в районе населенного пункта Новострицкое отмечена передислокация танковой роты 53-й механизированной бригады ВС Украины, на северо-западной окраине населенного пункта Авдеевка выявлено размещение двух танковых взводов.

"Такая же ситуация сложилась на горловском направлении: на западной окраине населенного пункта Новгородское зафиксировано прибытие танковой роты 95-й десантно-штурмовой бригады", - отметил представитель Народной милиции ДНР.

В этих же районах, подчеркнул Басурин, активно работают украинские средства радиоэлектронной борьбы, не позволяя наблюдателям ОБСЕ осуществлять воздушный мониторинг и фиксировать с помощью беспилотников размещение запрещенного тяжелого вооружения киевских силовиков.

"Вызывает удивление лояльность руководства Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ) к применению ВСУ средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Складывается впечатление, что наблюдателей ОБСЕ такое положение дел, когда невозможно зафиксировать нарушения со стороны Украины, устраивает", - отметил представитель Народной милиции ЛНР.

Подготовка к наступлению

Украинские силовики в Донбассе продолжают подготовку вооружения и военной техники к ведению атакующих действий, в частности ими подготовлена к наступательным операциям механизированная бригада, заявил Басурин.

"В 54-й механизированной бригаде комиссией оперативно-тактической группировки ВСУ "Восток" завершена проверка укомплектованности и восстановления неисправного вооружения и техники. По заключению комиссии, бригада готова к наступательным боевым действиям", - говорится в заявлении Басурина.

Кроме того, агентурная разведка, по его словам, получила данные о развертывании украинскими силовиками системы полевых ремонтно-восстановительных пунктов.

"На совещании по данному вопросу, прошедшем в украинском генеральном штабе, генеральный директор "Укроборонпром" Юрий Гусев доложил о готовности выделить специалистов и ремонтное оборудование от Харьковского, Житомирского, Львовского и Николаевского бронетанковых заводов. В настоящий момент представителями штаба ООС [силовой операции Киева в Донбассе] совместно с главами Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций ведется поиск подходящих промышленных помещений", - указано в заявлении.

Добровольцы в ДНР

Добровольцы из разных регионов Украины, стран СНГ и Европы, несогласные с политикой киевских властей в отношении Донбасса, прибывают в ДНР, сообщил Басурин.

"На фоне подготовки украинской агрессии против независимых республик [Донбасса] появляется больше количество добровольцев, готовых вместе с воинами Народной милиции защищать независимость Донбасса от киевского нацистского режима. Также увеличилось количество желающих служить в Народной милиции Донецкой народной республики", - подчеркнул он.

"К нам прибывают добровольцы из внутренних регионов Украины, у которых нет больше желания терпеть власть украинских националистов, из стран СНГ и других европейских государств", - уточнил Басурин.

По его словам, Народная милиция ДНР будет готова дать достойный ответ украинским агрессорам.

Разговоры о планах эскалации конфликта вокруг Украины являются «инсинуацией и лживыми новостями», заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, во время общения с американскими властями дипломат каждый раз опровергает подобные обвинения в адрес российской стороны, сообщило РИА Новости. Антонов добавил, что разговоры о «вторжении» России на территорию Украины — информационная война, которую пытается навязать Запад.

Никто из российских высших представителей никогда не говорил о том, что Россия собирается напасть на какое-то государство. Всё это инсинуации и лживые новости. Мы говорим об этом постоянно, — сказал он.

На встречах с Западным коллегами Антонов, по его словам, продолжает повторять, что «ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра» Россия не вторгнется на территорию Украины.

Ранее Антонов назвал необъяснимой ситуацию с публикацией агентством Bloomberg заголовка о начале вторжения России на Украину. При этом дипломат подчеркнул, что Штаты продолжают «накачивать» Киев оружием, а Россия, в свою очередь, не собирается ни на кого нападать.

В ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало сообщение о «вторжении» России на Украину. После того как на это обратили внимание журналисты, статью признали ошибкой и удалили. Известно, что сообщение о якобы начале военных действий провисело на основной странице агентства более получаса. Официальные извинения были опубликованы на сайте Bloomberg.

Ранее издание Bild одним из первых сообщило о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля.

После этого на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Заявления Украины о намерении выполнять Минские соглашения пока не соответствуют ее поведению в отношении Донбасса. Об этом полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил после очередного заседания ТКГ, передает ТАСС.

Он усомнился в намерении Киева выполнять Минские соглашения и отметил, что украинская делегация в контактной группе продолжает отказываться от прямого диалога с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Грызлов также обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают свое присутствие в зоне конфликта в Донбассе.

«Ряд западных политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона, призывают Украину к деэскалации. Не далее чем вчера президент Макрон публично заявил, что [президент Украины] Владимир Александрович Зеленский готов выполнить Минские соглашения. Но это пока никак не отразилось на поведении украинской стороны», — добавил полпред.

Ранее Грызлов заявлял, что Украину пытается привести к полномасштабному вооруженному противостоянию «партия войны». По его мнению, ее влияние сильнее, чем власть Зеленского, обещавшего привести страну к миру.

Украина не будет выполнять Минские соглашения «на условиях России», заявил на брифинге украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Фраза о том, что Минские соглашения должны выполняться, — это как «Отче наш», её повторяют все. Вопрос в другом: Минские соглашения будут выполняться на российских условиях, в российской интерпретации или они будут выполняться такими, какие они есть, не перекрученными Россией? Поэтому мы и говорим о том, что мы не будем выполнять Минские соглашения на российских условиях, но это не значит, что мы не будем выполнять Минские соглашения в принципе», — цитирует министра РИА Новости.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, украинское руководство взяло курс на демонтаж минских договорённостей.

Также в Кремле заявили, что на пресс-конференции президентов Украины и Франции были позитивные сигналы, но Москва не услышала слов о готовности Киева заняться выполнением Минских соглашений.

Если война на Донбассе все-таки случится, то она будет не по решению Украины, это решат "заокеанские друзья". Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс очень высока. При этом Мархаев считает, что военного противостояния не произойдет.

«КПРФ была изначально однозначно за то, чтобы признать ДНР и ЛНР, но, к сожалению, власть занимала усредненную позицию, как будто мы такое предложение и не вносили. То есть не хватало политической воли. Сегодня ситуация в некоторой степени меняется. Но не думаю, что все здесь дойдет до войны, хотя и с той, и с нашей стороны риторика присутствует: переброска сил и так далее. Возможно, методы урегулирования противостояния будут найдены», - отметил он.

Депутат также описал возможный сценарий развития событий на Донбассе.

«В случае вторжения Украины на Донбасс, мы должны будем признать ЛНР и ДНР. Есть определенные договоренности, в соответствии с которыми позиция России будет выработана. ВСУ и Украина вряд ли будут принимать решения самостоятельно. Режиссура из-за океана будет в основе. Если заокеанские «друзья» предпримут такие шаги, то позиция России будет более определенной. Хотя, конечно, не хотелось бы, чтобы два братских народа выясняли вот таким образом отношения», - заключил Мархаев.