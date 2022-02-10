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33 минуты назад

СМИ: Финляндия останется без членства в НАТО из-за слов финского политика

Елена Прошина

Уходящий в отставку бывший глава комитета финского парламента по международным делам Мика Ниикко своим высказыванием об Украине практически закрыл для страны дверь в НАТО, считает старший исследователь финского Института международной политики Чарли Салониус-Пастернак, пишет Uusi Suomi.

СМИ: Финляндия останется без членства в НАТО из-за слов финского политика
Фото: ReutersReuters

Ранее Ниикко на фоне встречи глав Франции и России опубликовал твит, где призвал Завпадных лидеров публично заявить, что Украина не вступит в НАТО. Вскоре пост был удален, Ниикко заявил, что твит был небрежно сформулирован, и из-за скандала он подаст в отставку.

По словам Салониус-Пастернака, в последнее время внешнеполитическое руководство Финляндии стремилось подчеркнуть, что страна должна иметь возможность подать заявку на членство в НАТО, и что двери альянса для Финляндии открыты.

«Это практически закрыло дверь», — сказал Салониус-Пастернак, комментируя заявление Ниикко.

«Я не знаю, думал ли Ниикко, что теперь будет закрыта только дверь для Украины, когда на практике она также закроет дверь для Финляндии, Швеции и других», - добавил он.

В свою очередь ведущий исследователь Синикукка Саари из Института внешней политики считает, что решение Ниикко уйти в отставку внесло ясность в позицию Финляндии, особенно за рубежом.

По ее словам, Ниикко высказал собственное мнение, а не мнение Финляндии, и он не должен был этого делать с учетом занимаемого им поста.

Она считает, что принятое им решение об отставке - правильное. Однако поле для маневров из-за этого инцидента для Финляндии все равно сократится.

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