Киев обратится к военным НАТО в случае российской агрессии

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев обратится за помощью к НАТО в случае агрессии со стороны Москвы. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

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По словам Пристайко, украинская дипломатия делает все возможное, чтобы западные партнеры пришли на помощь Украине, когда она об этом попросит — не только поставками оружия, но и реальной военной силой. Посол добавил, что соответствующая просьба уже «на столе» у НАТО.

Он также отметил, что Украине нужно сделать все возможное, чтобы защититься и «выжить» в противостоянии с Россией.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ объяснил позицию альянса по вопросу военной помощи Украине. По его словам, в НАТО нет раскола по этому поводу, так как организация «не оказывает непосредственной военной поддержки Украине».