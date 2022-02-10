Польский военный признался в расстреле десятков мигрантов

Сбежавший в Белоруссию и попросивший в республике убежище польский военнослужащий Эмиль Чечко заявил, что с 9 по 18 июня 2021 года ежедневно по приказу польских пограничников принимал участие в расстреле групп мигрантов на польско-белорусской границе численностью примерно по 20 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

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Напомним, в конце января Чечко сказал, что обратился с заявлением в Гаагский трибунал после событий на белорусско-польской границе, связанных с миграционным кризисом. До этого организация "Системная правозащита", представляющая интересы Чечко в Белоруссии, сообщила, что подготовлено и направлено прокурору международного уголовного суда в Гааге заявление с прошением возбудить уголовное дело по статье "О геноциде и преступлениях против человечности" в отношении беженцев со стороны Польши и Литвы. Правозащитный центр также подготовил письмо совместно с Чечко, выступившим свидетелем.

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"В течение 10 дней моего участия в расстрелах могло быть убито от 200 до 700 человек", - отметил военный.

По его словам, первый расстрел с его участием был совершен 9 июня прошлого года.

"Нам с моим коллегой приказали убить две группы людей. После того, как мы расстреляли первую группу мигрантов, из грузового автомобиля вышла вторая группа мигрантов", - добавил Чечко.

Он также рассказал, что трупы сбрасывались в специально подготовленные ямы.

"Я пробовал один раз поговорить со своими коллегами по части. Во время нашего разговора сослуживец утверждал, что одна такая яма могла уместить до 72 человек", - уточнил поляк.