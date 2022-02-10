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11 минут назад

Украина перебросила «Грады» к линии соприкосновения в Донбассе

Мария Иванова

В народной милиции ЛНР заявили, что украинские военные разместили реактивные системы залпового огня «Град» вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщает ТАСС.

Украина перебросила «Грады» к Донбассу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ЛНР утверждают, что в миссии ОБСЕ знают о размещенных «Градах», но в свой отчет информацию о них не включили.

Замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил о подготовке Украиной шести спецгрупп, цель которых - устроить диверсии на социальных объектах и теракты на химических предприятиях в ДНР и ЛНР. По его словам, подготовкой этих групп занимаются «инструкторы-англичане».

Басурин утверждал, что украинские военные будут переодеты в форму бойцов Народной милиции и российских спецназовцев, чтобы подставить Россию.

Глава управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявлял, что на линии соприкосновения в Донбассе появляются американские наемники.

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