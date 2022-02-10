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27 минут назад

Появилось видео учений «Союзная решимость-2022»

Александр Кузьмин

Совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость-2022» стартовали сегодня на общевойсковых полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

«Учение проводится с целью отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что боевые расчеты российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» развертываются на территории Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

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